'Noorse poging om Euronext te dwarsbomen'

Oslo - De twee grootste aandeelhouders van Oslo Børs proberen het bod van de beursuitbater Euronext op de Noorse aandelenbeurs te blokkeren. Volgens de krant Dagens Næringsliv hebben ze in een brief aan het Noorse ministerie van Financiën gevraagd of de autoriteiten willen eisen dat kopers van Oslo Børs een tweederdemeerderheid bereiken om goedkeuring te krijgen.