Verdeeldheid bij FTC over straf Facebook

Volgens The New York Times leeft er binnen de zogeheten Federal Trade Commission (FTC) onder meer verdeeldheid over de mate waarin Facebook-topman Mark Zuckerberg verantwoordelijk gehouden kan worden.

Het bericht is gebaseerd op ingewijden. De partijen weigerden commentaar te geven. Facebook gaf onlangs zelf al aan dat het rekent op een boete van ten minste 3 miljard dollar.

De kwestie is erg belangrijk voor de FTC, die vijf commissieleden telt waarvan twee Democraten en drie Republikeinen. De hoogste boete die de toezichthouder ooit aan een techbedrijf oplegde bedroeg 22,5 miljoen dollar, aldus de krant. Dit keer zou de FTC eindelijk zijn spierballen willen laten zien, maar de meningsverschillen lijken het proces te vertragen.

Met de schandalen, waarbij Facebook het niet zo nauw nam met de privacy van gebruikers, zou het bedrijf de regels van een eerdere schikking uit 2011 hebben overtreden. Dat is essentieel, want de FTC kan alleen boetes uitdelen aan bedrijven die opnieuw in de fout gaan.