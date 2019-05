Trump verhoogt druk op China in handelsoorlog

WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerika verhoogt vrijdag de importtarieven op sommige producten uit China naar 25 procent. Ook worden er meer artikelen aan de lijst toegevoegd. Dat meldde de Amerikaanse president Donald Trump zondag.

Daarmee wil hij de druk op China in de al maanden durende handelsoorlog verhogen. Een door Trump eerder aangekondigde verhoging van de tarieven, die in maart zou ingaan, werd opgeschort op basis van onderhandelingen tussen beide landen in februari.

,,Een handelsovereenkomst met China gaat er komen, maar het gaat te langzaam omdat ze willen blijven onderhandelen. Niet dus", twitterde Trump, die twee dagen eerder nog meldde dat de gesprekken met China voortvarend verliepen. De handelsbesprekingen tussen beide landen worden deze week hervat.