Strijd bij rechter om memo’s dividendtaks

Hoogleraar Jan van de Streek: „Wij willen weten waarom het beeld gekanteld is.” Ⓒ Foto Matty van WIJNBERGEN,

Amsterdam - De afschaffing van de dividendbelasting is al lang en breed van tafel. Maar het rumoer eromheen nog niet. De rechter buigt zich dinsdag namelijk over de vraag of de overheid meer memo’s moet prijsgeven over hoe dit stukje fiscaal beleid eigenlijk op tafel is gekomen.