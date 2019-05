Boeing wist al jaar van problemen 737 MAX

Het waarschuwingssysteem bleek alleen te werken in combinatie met een andere optionele functie. Uit eigen onderzoek concludeerde Boeing dat het niet werkende veiligheidslampje geen verslechtering van de vliegveiligheid betekende.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA werd pas een week na het eerste ongeval op de hoogte gesteld.

De toestellen van het type 737 Max staan sinds half maart wereldwijd aan de grond. Dit is vanwege twee dodelijke vliegtuigongelukken in korte tijd, in Indonesië en in Ethiopië. Die bleken te zijn veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor.

Het is niet duidelijk of het niet functionerende alarmlicht ook een rol heeft gespeeld bij de crashes.