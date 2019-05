Ajax-beleggers geloven in de triple

Behalve een kwart miljoen aan prijzengeld levert de winst in de bekerfinale (4-0 tegen Willem II) de Amsterdammers niets op, de club is immers al gekwalificeerd voor de voorrondes van de Champions League van volgend seizoen. Maar kennelijk geloven beleggers nu dat Ajax naast de beker ook de landstitel zal pakken, en misschien wel de finale van de Champions League haalt.

Komende woensdag verdedigt Ajax een 1-0-voorsprong tegen Tottenham Hotspur, voor een plek in die finale. De week erop is de laatste speelronde van de Eredivisie. De koers van Ajax is in een jaar tijd iets meer dan verdubbeld. Op 7 mei was een aandeel nog €11,80 waard.