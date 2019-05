AEX beperkt verlies na tweets Trump

De AEX sloot op 563,8 punten. Dat is weliswaar 0,9% lager dan het slot op vrijdag, maar het hoogste niveau van de dag. De Nederlandse beursgraadmeter tikte rond elf uur nog 557,7 punten aan. De AMX leverde 1,3% in op 799,1 punten.

De overige Europese beursgraadmeters hielden de verliezen bij slot eveneens binnen de perken. De Franse CAC 40 en Duitse DAX sloten 1,1% respectievelijk 0,9% lager.

Bij sluiting van de Europese beurzen had de Dow Jones-index 0,7% ingeleverd en de Nasdaq-index 0,9%.

Twee tweets van Donald Trump zondagavond joegen beleggers vooral in de ochtenduren angst aan. Hij vindt dat de handelsbesprekingen met China te traag verlopen en wil de importtarieven op Chinese producten met een waarde van $200 miljard verhogen van 10% naar 25%.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB acht de kans groot dat het slechts om uitstel gaat. „Chinezen reizen wel af naar de VS, dus we moeten niet doen alsof de handelsdeal helemaal van tafel is. Het is misschien een meesterzet van Trump, maar het komt wel lomp over.”

Hij ziet geen noodzaak om actie te ondernemen. „Wij wachten rustig af. Het is goed dat de beurzen nu getest worden. Er was één en al positiviteit. Velen zijn aan de zijlijn gebleven en als de markt de test doorstaat, zal de weg omhoog vervolgd worden.”

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING maakt zich eveneens weinig zorgen. „Wij zien de tweets als een onderhandelingsstrategie. Als de onderhandelingen soepel lijken te verlopen, is het moeilijker voor Trump om de overwinning te claimen. De belangen zijn te groot om deze te laten mislukken. Trump meet zijn succes ook aan de ontwikkeling van de beurzen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen was ASR met een 2,8% lager slot de grootste daler. De verzekeraar had last van de dalende obligatierentes en de neergang van de aandelenbeurzen.

ArcelorMittal verloor 2,3%. Het oplaaien van het handelsconflict pakt slecht uit voor staalproducenten.

In de AMX eindigde Air France KLM met een verlies van 3,4% onderaan. De toeleveranciers aan de chipsector Besi en ASMI volgden met minnen van 3,2% en 2,9%, omdat zij veel te vrezen hebben van een handelsoorlog.

SBM Offshore won zonder concrete aanleiding 2%.

Flow Traders klom 1%. De teruggekeerde volatiliteit op de financiële markten pakt goed uit voor het handelshuis.

Ajax steeg op de lokale markt 5,7%. Beleggers genoten na van de bekerwinst op Willem II en verheugden zich op de halve finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Lavide verloor 4,6%. De KNVB heeft drie clubs in het betaald voetbal gewaarschuwd voor de topman.

Euronext leverde 0,5% in. De twee grootste aandeelhouders van Oslo Børs proberen het bod van de beursuitbater op de Noorse aandelenbeurs te blokkeren.

