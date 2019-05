Angst bij beleggers ebt verder weg

Jenna Heysters van de Stichting Max Havelaar luidt samen met haar collega’s de gong ter gelegenheid van de landelijke Fairtrade Week. Ⓒ Feline Janssens

De AEX drong het verlies in de namiddag verder terug, doordat de openingsverliezen in de VS binnen de perken bleven. Beleggers zetten zich enigszins over de aanvankelijke schrik heen na het dreigement van Trump om nieuwe importtarieven in te voeren op Chinese goederen.