Fors verlies AEX door handelsruzie

Rond 10.00 uur stond de AEX-index 1,7% lager op 559,3 punten. De AMX noteerde 2% in de min op 793,7 punten.

De verslechtering in de handelsrelatie tussen de VS en China drukte de beurskoersen. Een grote delegatie onder leiding van de Chinese vicepremier Liu He zou deze week naar de Verenigde Staten reizen voor handelsbesprekingen. De Chinezen zijn nog steeds van plan naar de VS te gaan, maar zeggen niet wanneer de reis plaatsvindt.

Elders doken de beurzen eveneens diep in het rood. Frankfurt en Parijs daalden respectievelijk 1,9% en 1,4%. De beurs in Londen is vandaag gesloten vanwege een Bank Holiday. De Chinese Hangseng-index sloot vanochtend 3,3% in de min.

In de volledig roodgekleurde AEX had ArcelorMittal het meeste last van het handelsconflict tussen de VS en China. De staalfabrikant daalde 4,4%. Zorgtechnologieconcern Philips (-2,4%) deed eveneens een stevige stap terug.

ASML werd 2,6% minder waard. De chipmachinemaker wordt eigenaar van bijna alle intellectuele eigendommen van het bedrijf XTAL, dat eerder bedrijfsgeheimen stal van het Veldhovense bedrijf. Dat heeft een rechter in Californië bepaald. Ook moet XTAL een schadevergoeding betalen aan ASML van $845 miljoen, maar deze is oninbaar omdat XTAL al failliet is gegaan.

In de AMX keken luchtvaartconcern Air France KLM (-3,5%) en de chipbedrijven Besi (-3,5%) en ASMI (-3,1%) tegen flinke verliezen aan. Roestvrijstaalfabrikant Aperam (-2,3%) en metalenproducent AMG (-2%) waren eveneens in mineur.

Flow Traders was de witte raaf onder de AMX-fondsen met een plus van 1%. De teruggekeerde volatiliteit op de financiële markten betekende goed nieuws voor het handelshuis.

Altice Europe verloor 1,1%. De onderneming heeft €2,8 miljard opgehaald met nieuwe obligaties. Met dat geld gaat het kabel- en telecomconcern een aantal bestaande obligatieleningen afbetalen. Ook €1,5 miljard aan eigen geld werd daarvoor gebruikt. De herfinanciering scheelt de onderneming jaarlijks meer dan €110 miljoen aan rente.

Aan het overnamefront proberen de twee grootste aandeelhouders van Oslo Børs het bod van de beursuitbater Euronext op de Noorse aandelenbeurs te blokkeren. Volgens de krant Dagens Næringsliv hebben ze in een brief aan het Noorse ministerie van Financiën gevraagd of de autoriteiten willen eisen dat kopers van Oslo Børs een tweederdemeerderheid bereiken om goedkeuring te krijgen. Het aandeel Euronext noteerde 1,4% lager.

De beurskoers van voetbalclub Ajax tikte een nieuw record aan op €24,50. Beleggers genoten na van de bekerwinst op Willem II en verheugden zich op de halve finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

