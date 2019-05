Tweets Trump doen beleggers pijn

Om vijf over half één stond de AEX-index 1,6% lager op 559,6 punten. De AMX noteerde 1,9% in de min op 794,3 punten.

Elders doken de beurzen eveneens diep in het rood. De Franse CAC 40 en Duitse DAX daalden respectievelijk 2% en 1,9%. De Chinese Hangseng-index sloot vanochtend 2,9% in de min. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting circa 2% lager.

Beleggers schrokken van twee tweets van Donald Trump. Hij vindt dat de handelsbesprekingen met China te traag verlopen en wil de importtarieven op Chinese producten met een waarde van $200 miljard verhogen van 10% naar 25%.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB acht de kans groot dat het slechts om afstel gaat. „Chinezen reizen wel af naar de VS, dus we moeten niet doen alsof de handelsdeal helemaal van tafel is. Het is misschien een meesterzet van Trump, maar het komt wel lomp over.”

Hij ziet geen noodzaak om actie te ondernemen. „Wij wachten rustig af. Het is goed dat de beurzen nu getest worden. Er was één en al positiviteit. Velen zijn aan de zijlijn gebleven en als de markt de test doorstaat, zal de weg omhoog vervolgd worden.”

In de volledig roodgekleurde AEX had ArcelorMittal het meeste last van het opgelaaide handelsconflict tussen de VS en China. De staalfabrikant daalde 4,1%. De verzekeraars ASR (-3,5%) en Aegon (-2,6%) deden eveneens een stevige stap terug.

ASML werd 2,9% minder waard. De chipmachinemaker wordt eigenaar van bijna alle intellectuele eigendommen van het bedrijf XTAL, dat eerder bedrijfsgeheimen stal van het Veldhovense bedrijf. Dat heeft een rechter in Californië bepaald.

In de AMX stonden de toeleveranciers aan de chipsector Besi en ASMI met minnen van 4,1% en 3,5% onderin, omdat zij veel te vrezen hebben van een handelsoorlog. Air France KLM zakte 3,8%.

Altice Europe verloor 1,3%. De onderneming heeft €2,8 miljard opgehaald met nieuwe obligaties. Met dat geld gaat het kabel- en telecomconcern een aantal bestaande obligatieleningen afbetalen.

Flow Traders was de witte raaf onder de AMX-fondsen met een plus van 0,7%. De teruggekeerde volatiliteit op de financiële markten betekende goed nieuws voor het handelshuis.

Ajax steeg op de lokale markt 9,3% en bereikte een nieuw record op €24,80. Beleggers genoten na van de bekerwinst op Willem II en verheugden zich op de halve finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Euronext leverde 1,5% in. De twee grootste aandeelhouders van Oslo Børs proberen het bod van de beursuitbater op de Noorse aandelenbeurs te blokkeren.

