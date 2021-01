Zweden zien af van overname Tata Steel

Dat meldt het concern vrijdagochtend. De wensen van beide staalmakers liggen te ver uiteen, aldus de Zweden, die de lopende onderhandelingen afbreken. SSAB heeft de ambitie om de eerste fossielvrije staalmaker te worden.

Volgens de Zweedse topman Martin Lindqvist van SSAB is de wijze van productie bij de Nederlandse tak van de Indiase staalmaker aan de Noordzee alsnog niet te verenigen met zijn duurzaamheidsstrategie.

Tata behoort tot de bedrijven met de meeste CO2-uitstoot in Nederland. Tata Steel IJmuiden is niet te ’integreren in het strategische raamwerk’ van het Scandinavische concern, meldt Lindqvist.

Vakbonden en het ministerie van Economische Zaken waren positief over de overname in de Europese staalwereld. Signalen over beperkte voortgang tussen Tata Steel en SSAB kwamen echter afgelopen weken vaker naar boven. Twee grote aandeelhouders van SSAB zouden zich nu tegen de overnameplannen hebben gekeerd.

Aandeel Tata zakt

Tata Steel Nederland telt rond 14.000 medewerkers, waarvan 9000 in IJmuiden werken. Ook andere Tata-locaties op het Europese vasteland horen bij de Nederlandse tak, waarin SSAB geïnteresseerd was.

Op de aandelenmarkt daalt vrijdag het aandeel Tata Steel na het besluit van SSAB met 3%.