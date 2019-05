Mogelijk fraude bij aanbestedingen Amsterdam

Bij de toezichthouder kwamen tips binnen over afspraken die aannemers onderling zouden hebben gemaakt over de hoogte van prijzen en wie de opdracht zou krijgen. De ACM deed de afgelopen maand al invallen bij verschillende bedrijven.

Het onderling prijzen afspreken en projecten verdelen is verboden omdat het de concurrentie vervalst. Ook leidt dit volgens de ACM mogelijk tot hogere prijzen, lagere kwaliteit of minder innovatie. Als de wet is overtreden, kan de ACM sancties opleggen zoals bijvoorbeeld een boete. Geldstraffen kunnen in dit soort zaken oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van een betrokken onderneming. Ook leidinggevenden kunnen persoonlijk worden beboet.