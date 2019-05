Grote telecomfusie Azië in de maak

Telenor zou goed zijn voor 56,6 procent van het gecombineerde bedrijf. Axiata voor de overige aandelen. De telecomreus in wording is goed voor een gecombineerde omzet van 13 miljard dollar en een winst van 5,5 miljard dollar per jaar.

De voorgestelde transactie, zou de bedrijven ook de nodige besparingen op kunnen leveren. Telenor sprak van een potentiële synergievoordelen van 5 miljard dollar. De partijen mikken op een deal in het derde kwartaal van het jaar, maar houden een slag om de arm over het bereiken van een akkoord.

Telenor is naast Maleisië ook actief in Thailand, Bangladesh, Pakistan en Myanmar, terwijl Axiata zaken doet in Cambodja, Nepal, Sri Lanka en Indonesië. Axiata's mobiele activiteiten in Bangladesh maken geen deel uit van de deal.