'Openingswinst voor Amsterdamse beurs'

China gaat volgende week vrijdag de importtarieven op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen halveren. Tarieven op sommige Amerikaanse producten worden verlaagd van 10 naar 5 procent en van 5 naar 2,5 procent. Het Chinese ministerie van Financiën verklaarde op den duur te willen toewerken naar een handelsrelatie met Washington waarin helemaal geen invoertarieven meer worden gehanteerd.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in China in de gaten. Woensdag zorgden mediaberichten over een mogelijk effectief medicijn tegen het virus voor opluchting op de beurzen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde echter dat er nog geen effectieve behandelingen zijn tegen de besmettelijke ziekte. Het dodental in China is inmiddels opgelopen tot meer dan 500 mensen en het aantal besmettingen is gestegen naar ruim 28.000.

ING

ING zag de winst afgelopen kwartaal flink terugvallen. Het financiële concern maakte veel extra kosten in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan. De bank wist wel weerstand te bieden aan het ongunstige renteklimaat.

ArcelorMittal boekte afgelopen jaar minder omzet en zag het bedrijfsresultaat halveren door lagere staalprijzen en een zwakkere vraag. 's Werelds grootste staalproducent is voor dit jaar optimistischer gestemd over de staalvraag in zijn belangrijkste markten, na een zeer moeizaam 2019.

Intertrust

Intertrust sloot het vierde kwartaal af met een hogere omzet. Vooral de tak voor fondsenbeheer droeg bij aan de hogere opbrengsten. Ook over heel 2019 voerde de financieel dienstverlener de omzet op. Daarbij deed het bedrijf onder andere goede zaken met fondsenbeheer in Luxemburg. Ook de overname van branchegenoot Viteos droeg bij aan de omzetgroei.

Marel kwam woensdag nabeurs met cijfers. De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines behaalde afgelopen jaar minder winst. Het bedrijf had onder meer last van de vele geopolitieke spanningen en handelsbelemmeringen in het afgelopen jaar.

De euro bleef vrijwel vlak op 1,1001 dollar. De olieprijzen gingen verder omhoog door de hoop dat oliekartel OPEC binnenkort met steunmaatregelen komt. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 52,01 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 56,42 dollar per vat.