Museum krijgt roofgoed te leen

In het Rijksmuseum voor Oudheden droeg Hans Raspe van het Groningse veilinghuis Omnia de kan uit de 8ste eeuw voor Chr. over aan de rechtmatige eigenaar: Marina Solomidou-Ieronymidou, directeur van het departement van oudheden in Nicosia.Zij ontdekte deze kruik in de online catalogus van het Groningse veilinghuis.

Vervolgens wist Ruurd Halbertsma, conservator van het Leidse museum, te achterhalen dat de eeuwenoude schenkkan was gekocht tussen april 1974 en juli 1975. In Cyprus bleek dat de herkomst van de kan in het gebied ligt dat sinds die tijd door het Turkse leger wordt bezet.

„Wij zijn voor een transparante markt waar geen plaats is voor handel in roofkunst”, zei veilingmeester Raspe. „We hebben alles gedaan om het object terug te bezorgen.”

Museumdirecteur Wim Weijland speelt wel vaker een bemiddelende rol bij het teruggeven van roofkunst. Dankzij grote exposities heeft hij goed contact met ambassades en oudheidkundige diensten van landen als Egypte, Jordanië, en Tunesië. Door de huidige expo over de antieke havenstad Byblos hoort nu ook Libanon in dat rijtje.

„De expositie over Cyprus heeft ons nog een leuk cadeautje opgeleverd”, vertelde de Cypriotische ambassadeur. „We kregen een replica van een baar koper in de vorm van een runderhuid zoals Cyprus die in de oudheid verhandelde. Die hangt nu op de ambassade.”

Na was er een cadeau voor het museum. Dat kreeg de kan in langdurig bruikleen als dank voor de bemiddeling en het speurwerk van de directeur en de conservator.