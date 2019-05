Column: Halalhypotheek goed voor Bv Nederland

Er wonen ongeveer een miljoen moslims in Nederland. Ⓒ BAKKER, RONALD

Maastricht - Eind 2018 stond er een item over de zogeheten halalhypotheken op de site van de NOS. De heer Mohamed Karrouch komt aan het woord en geeft aan dat er ongeveer één miljoen moslims in Nederland wonen. Daarom verwacht hij dat er commercieel ruimte is voor een nieuwe bank met bancaire producten die halal zijn.