Duurste tweets aller tijden: 1200 miljard euro verdampt

In Azië gingen de belangrijkste beursgraadmeters vannacht met 3% (Hongkong) tot 6% (Shanghai) onderuit. In Europa staan de koersen aan het begin van de middag een kleine 2% lager – de Amsterdamse AEX-index doet het met -1,5% eigenlijk nog best goed. De S&P500, de belangrijkste beursindex in New York, lijkt ruim 2% lager te gaan openen.

„Al met al verliezen we zo’n 2% van 60.000 miljard aan beurswaarde”, zegt analist Corné van Zeijl van Actiam. „Dat is 1200 miljard, oftewel 1,2 biljoen euro.” De verklaring voor dat koersverlies is duidelijk, aldus de marktvorser: „Beleggers gingen ervan uit dat er een handelsdeal zou komen, misschien wel eind deze week, maar dat staat nu ineens op losse schroeven.”

