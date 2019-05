Bijna 200 klachten woekerpolissen afgerond

Het is inmiddels een jaar geleden dat Kifid de behandeling van de klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs heeft opgepakt. Het totale aantal zaken dat nog in behandeling is, bedraagt momenteel circa zevenhonderd. Bij de behandeling gebruikt het uitspraken van de Commissie van Beroep van het Kifid over vijf richtinggevende zaken als leidraad.

Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarbij veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. De kwestie speelt al jaren. Claimorganisaties proberen namens gedupeerden schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars als Nationale-Nederlanden, ASR en het toenmalige Reaal. Dat verloopt echter zeer traag en er lopen verschillende juridische procedures door elkaar heen.