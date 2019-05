Kraft Heinz herziet jaarrekeningen

Het effect van de doorrekening van de cijfers raamt Kraft Heinz op minder dan 2 procent op de aangepaste winst per aandeel per jaar. Van wangedrag door de hoogste managers was volgens het bedrijf geen sprake. De kwestie zorgde er eerder al voor dat de publicatie van het jaarverslag over 2018 vertraging opliep.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC maakte eerder bekend onderzoek te doen naar de boekhouding van het bedrijf. Die stap kwam vrijwel tegelijk met het nieuws naar buiten over een miljardenafschrijving op de waarde van enkele van zijn merken van het bedrijf. Kraft Heinz deed begin 2017 nog een vergeefse poging om de Brits-Nederlandse branchegenoot Unilever over te nemen.