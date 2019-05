Minder ongelijkheid door aangetrokken woningmarkt

Dat huizen over het algemeen meer waard zijn geworden, heeft de vermogensongelijkheid in ons land verkleind. Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - Door de aantrekkende economie en de oplopende huizenprijzen neemt de ongelijkheid in vermogen sinds 2015 langzaam af. Als je kijkt naar inkomen, is de ongelijkheid in Nederland al zeker tien jaar ongewijzigd.