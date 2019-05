Column: ’licht’ bedrijf moet meer info geven

Google-moeder Alphabet heeft amper tastbare bezittingen op de balans staan. Ⓒ REUTERS

Warren Buffett die investeert in Amazon, terwijl zijn rechterhand Charlie Munger spijt betuigt omdat hij Google lang geen goede belegging vond. Een paar jaar geleden had de gemiddelde belegger zich eens goed in de ogen gewreven na dergelijke mededelingen. Was Warren Buffett niet ’s werelds succesvolste belegger geworden door alleen te beleggen in bedrijven die hij begreep? Technologiebedrijven hoorden daar in ieder geval niet bij, zo liet hij bij herhaling horen.