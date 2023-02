Premium Het beste van De Telegraaf

Ergernis over tweedehands kaartjes Lowlands: waarom zijn die zo duur?

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Festivals zijn duurder dan ooit. Na twee stille coronajaren en recordinflatie zijn de toegangsprijzen dit seizoen flink verhoogd. Wie bijvoorbeeld deze zomer in Biddinghuizen Billie Eilish of Florence & The Machine wil zien, moet diep in de buidel tasten. Kaartjes voor Lowlands kostten voor het eerst maar liefst €300 en waren alsnog razendsnel uitverkocht. Tweedehands zijn de kaartjes nóg duurder. En dat leidt tot massale ergernis.