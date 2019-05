Beleggers duiken op koopjes

Het aanbod van exchange traded funds (etf’s), die een index proberen na te bootsen tegen een fractie van de kosten van aandelen- en obligatiebeleggingen, is in enkele jaren in lijn met de ze markt geëxplodeerd.

Inmiddels is het marktaandeel van het belegd vermogen via in Nederland brokers als BinckBank, Lynx of DeGiro drastisch opgelopen.

Schatting van Morningstar's ETF-experts gaan uit van een verdere groei van dat marktaandeel naar 25-28% in 2025, meldt de onderzoeker maandag. De Europese markt loopt overigens nog ver achter bij de Amerikaanse tracker-beleggingen, die ook onder institutionele partijen al langer opgeld doen.

Aandelen nemen veruit de grootste portie in beslag, maar etf’s die de prestatie van obligaties volgen vormen inmiddels al een kwart van die beleggingen. Trackers in goud behoren volgens Morningstar tot de meest gebruikte grondstoffentrackers.

Dat komt volgens Morningstar vooral doordat de mogelijkheden om indices te bouwen voor obligaties ruimer zijn geworden en omdat technische belemmeringen overwonnen zijn.

