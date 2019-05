Column: Klopt uw pensioen eigenlijk wel?

Sinds mijn optreden bij Radar vorig jaar over een ’verdwenen’ pensioen regent het verdwenen pensioenen. En als u uw pensioen dan hebt gevonden is de vervolgvraag, klopt het wel? Een aantal voorbeelden.

Een man komt erachter dat hij 10 jaar pensioenopbouw mist omdat het bedrijf waar hij werkte nooit was aangemeld bij een (verplicht gesteld) bedrijfstakpensioenfonds. En dan geldt nog altijd; geen premie (afdracht door de werkgever), toch recht op pensioen. Dat scheelde hem toch zo’n €300,- per maand. Hij had dus geluk.

Ontslag

Een vrouw verandert – noodgedwongen – van werkgever na de verkoop van een bedrijfsonderdeel in dezelfde branche en leek haar voorwaardelijk pensioen te verliezen. Dat vervalt namelijk bij ’ontslag’. Na enige discussie kreeg toch €200 per maand erbij en heeft ze dus het voorwaardelijke pensioen toch (terug)gekregen.

En de mooiste: heb je nou recht op pensioen of op een kapitaal? Dat kapitaal levert weliswaar wel hetzelfde op, als de marktrente 4% is, of als je met doorbeleggen 4% rendement maakt. Maar als de marktrente maar 1% is (en blijft) zakt het pensioen met zo’n 30%. Wat is nu de echte juridische toezegging geweest is dan de hamvraag?

Kortingen

Datzelfde geldt voor mogelijke kortingen van pensioen: als de pensioenfondsen 5 a 6% rendement blijven maken in de toekomst is er niet zoveel aan de hand. Maar als ze dat niet doen, dan uw pensioen de komende jaren zomaar met 10 à 20% achteruitgaan! Houdt u daar in uw financiële planning dus rekening mee.

Begin jaren 90 waren er nog zo’n 1000 pensioenfondsen, nu nog zo’n 200. En zo’n 25 pensioenverzekeraars, nu nog maar zo’n 7. In die ’papieren’ tijd ging het niet altijd goed. Dat blijkt inmiddels in onze advocatenpraktijk.

Scheiding

Tot slot voor de gescheidenen onder u: weet u zeker dat u niet nog een deel van het pensioen van uw ex krijgt? Immers, als die meer krijgt, is de helft vaak van u!

Kortom, gaat u aan de slag met uw pensioen. Meten is weten en vertrouwen is prima, maar controleren is beter! Begin bij www.mijnpensioenoverzicht.nl en wees heel kritisch op wat u ziet en vergelijkt u dat mij uw eigen pensioenopgaven.

Realiseert u zich ook dat een eventuele procedure zomaar 2 à 3 jaar duurt. Begint u dus met de pensioenonderzoek en -discussie ruim voordat u met pensioen bent gegaan.