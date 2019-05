VVV-cadeaukaart voortaan van papier

„Wij vinden aandacht voor milieu erg belangrijk en zijn blij dat we nu met een cadeaukaart van papier kunnen gaan werken", aldus zegt Raymond Smits van Waesberghe van VVV Cadeaukaarten. „Door nieuwe technologie is het mogelijk om een kwalitatief hoogwaardige papieren variant met magneetstrip te gebruiken, waardoor ons milieu minder belast wordt.” Het papier heeft het FSC-keurmerk en is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

Volgens de VVV had de vroegere PVC-cadeaukaart een CO2-uitstoot van 21 gram. Bij de nieuwe variant is dat 0,66 gram per kaart. Op basis van 6 miljoen kaarten wordt daarmee jaarlijks ruim 122.000 kilogram CO2 bespaard. Dat is gelijk aan ongeveer 1 miljoen autokilometers aan CO2-uitstoot.