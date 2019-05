Onderduik Heineken in Oranjeroute

Dit feit dat bij weinig mensen bekend is, staat in de eerste Oranjeroute van Nederland, ook wel de 5-meiroute genoemd. De bijna 99-jarige Engelandvaarder Eddie Jonker kreeg het eerste exemplaar uitgereikt voor het beeld van koningin Wilhelmina tegenover de Hotels van Oranje op de boulevard van Noordwijk. De kaart met bijbehorende informatie geeft aan dat de destijds 20-jarige Heineken zat ondergedoken op Voorstraat 16. Hij zat in een klein kamertje boven het plafond van de woonkamer. Zijn schuilplek was bereikbaar via een luikje.

Astronaut André Kuipers (l.) met bloemenkoningin Sammy Filippo en loco-burgemeester Roberto ter Hark.

Na de presentatie van de Oranjeroute was er een prima lunch in restaurant Dutch. Chef-kok Gijs Verbeek verraste de gasten van het Da Vinci Comité van voorzitter Anne Cor Groeneveld onder wie astronaut André Kuipers en generaal-majoor Onno Eichelsheim, directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, onder meer op zeebaars en verse asperges.

V.l.n.r. voorzitter Anne Cor Groeneveld van het Da Vinci Comité, oud-vlieger F16 en Fokker Carlita Versteeg en haar man Michel, oud-piloot Apache helikopters, en Ton van Deursen van Jetsupport.

Voorzitter Jaap Rosen Jacobson vertelde met de nog immer vitale Eddie Jonker dat het Museum Engelandvaarders zo’n 10.000 bezoekers per jaar trekt, meest scholieren. „Wij bieden scholen de bussen aan, want die hebben geen geld. Wij willen dat de herinnering levend blijft en willen uitleggen onder welke moeilijke omstandigheden de overtocht werd gemaakt”, spraken Rosen Jacobson en Jonker.

V.l.n.r. hoteldirecteur Jaap Liethof, burgemeester Jan Pieter Lokker van Vijfheerenlanden en hoteleigenaar Bram Mol van Hotels van Oranje.

Voorzitter John Asselbergs van de Oranje Vereniging hoopte dat zijn initiatief voor een Oranje route door Noordwijk en Noordwijkerhout volgend jaar zal zijn uitgebreid met routes door de hele Bollenstreek. „Maar nog beter zou zijn als de hele provincie dit zou oppikken of zelfs landelijk. Het is in ieder geval onze ambitie aan uitbreiding te werken.”