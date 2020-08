AEX gebukt onder groeizorgen VS; Galapagos aan betere hand

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 1,5% in de min op 551,58 punten na bij de start nog te zijn gezakt naar 550 punten.

Technisch analist Nico Bakker benadrukt dat er op de daggrafiek en volatiel spel gaande is. „Er is neerwaarts ruimte tot 543 punten maar een herstel naar 565 punten sluit ik ook niet uit. Dat past binnen de aanzwellende turbulentie. Voor actieve beleggers dus best wel interessante 8-baanritjes. Op de weekchart is er een zijwaarts geschuifel in afwachting van een nieuwe significante beweging. Onder 543 punten slaan de beren genadeloos toe.”

De Midkap-index viel 0,5% terug naar 798,7 punten.

Elders in Europa was de stemming ook bedrukt. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,5%.

Wall Street zakte gisteravond weg nadat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank in de notulen van de laatste rentevergadering hun zorgen uiten over de onzekere weg van het herstel van de grootste economie ter wereld. Ook kan de Fed voorlopig geen duidelijkheid geven over het toekomstige pad van de rentetarieven. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een lagere opening voor de belangrijkste graadmeters. Vanmiddag staan de wekelijkse WW-aanvragen in de VS weer op het programma. Bij de laatste publicatie kwamen de aanvragen voor het eerst in maanden onder de miljoen.

Zware dag Adyen

In de AEX kleurden bijna alle fondsen rood. Adyen bungelde onderaan en gleed 5% onderuit naar €1387. De tegenvallende winstgevendheid bij de betalingsverwerker over het eerste half jaar gaf beleggers de aanzet om massaal uit het aandeel te stappen. KBC heeft het advies voor Adyen neerwaarts bijgesteld van ’houden’ naar ’verminderen’ met het handhaven van het koersdoel op €900.

KBC vindt dat de gepresenteerde halfjaarcijfers van Adyen veerkracht tonen tijdens de coronacrisis. Toch menen de marktvorsers dat de cijfers niet goed genoeg zijn om de enorme stijging op de beurs van de afgelopen maanden te rechtvaardigen. De kenners noemen de sector waarin Adyen actief is „zeer competitief” met een hoog innovatietempo.

Verzekeraars kwamen ook flink onder druk. NN onderging een koersverlies van 3,5%. Aegon moest 2,4% afstaan. Voor staalconcern Arcelor Mittal werd 3,5% minder betaald.

Biotechfonds Galapagos dat een dag eerder nog zwaar onderuit ging na slecht nieuws uit de VS, krabbelde uit het dal met een plus van 4,9%.

Boskalis hoogvlieger

Midkapper Boskalis stal de show en schoot 10% omhoog. De baggeraar en maritiem dienstverlener presteerde beter dan verwacht met het opvoeren van het bedrijfsresultaat en de vrijwel stabiele omzet. Boskalis gaat de inkoop van eigen aandelen hervatten. KBC voorziet dat heel 2020 duidelijk beter zal uitvallen dan eerder gedacht en wijst er daarnaast op dat de financiële situatie solide is.

BAM werd door beleggers 1,1% hoger gezet. Het bouwbedrijf had in het eerste halfjaar flink last van de coronapandemie en sloot af met een fors verlies. Voor de tweede jaarhelft voorziet de bouwer een positief gecorrigeerd resultaat voor belastingen. ING benadrukt dat het zaak is voor BAM om de balans op orde te krijgen. Daarvoor is het volgens de bank wachten op het aantreden van Ruud Joosten als nieuwe topman, die dan ook een strategisch plan zal opstellen.

Air France KLM daarentegen liet 2,5% liggen. De luchtvaartcombinatie laat de laatste weken een zeer grillig beeld zien vanwege de onzekerheid over de impact van de coronacrisis.

AScX-fonds Ajax was ook in goede doen met een plus van 5%. De Amsterdamse voetbalclub is verzekerd van deelname aan de lucratieve Champions League.

