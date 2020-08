’AEX op weg naar lagere start met focus op BAM en Adyen’

Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over het economische herstel weer oplaaiden na de vergaderingsnotulen van de Federal Reserve (Fed). Op het Damrak openden betaalbedrijf Adyen, baggeraar Boskalis en bouwer BAM nog de boeken.

De beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank spraken in de notulen van de laatste rentevergadering hun zorgen uit over de onzekere weg van het herstel van de grootste economie ter wereld. Ook kan de Fed voorlopig geen duidelijkheid geven over het toekomstige pad van de rentetarieven.

Adyen profiteerde in de eerste jaarhelft van de toename van het online winkelen, mede door de coronacrisis. Ook heeft het betaalbedrijf in Azië klanten gewonnen door de problemen bij de Duitse branchegenoot Wirecard. In vergelijking met de eerste helft van 2019 steeg de omzet met 27 procent. Het bedrijfsresultaat nam met 12 procent toe tot 140,9 miljoen euro.

BAM had wel flink last van de coronapandemie en sloot de eerste helft van 2020 af met een verlies van dik 234 miljoen euro. Naast de virusuitbraak kampte de bouwonderneming ook met verliezen bij BAM International en andere kostenposten. BAM had de markten al gewaarschuwd voor een verlies in de eerste jaarhelft. Voor de tweede jaarhelft voorziet de bouwer een positief gecorrigeerd resultaat voor belastingen.

Boskalis stelt tevreden terug te kijken op de eerste jaarhelft waarin het bedrijf naar eigen zeggen operationeel bijzonder goed heeft gepresteerd ondanks de coronacrisis. De baggeraar en maritiem dienstverlener wist de winstgevendheid op te voeren op een vrijwel stabiele omzet en gaat de inkoop van eigen aandelen hervatten.

Chemicaliëndistributeur IMCD kondigde aan de Braziliaanse distributeur van speciale ingrediënten VitaQualy Comércio de Ingredientes te hebben overgenomen. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, werd niet naar buiten gebracht.

Stern kwam woensdag na de slotbel al met cijfers. De autodealergroep zag de omzet in de eerste jaarhelft met 12,5 procent dalen en leed een miljoenenverlies door de coronacrisis. Volgens Stern is het nog niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de resultaten in de tweede jaarhelft. Het bedrijf houdt er rekening mee dat de negatieve invloed van de virusuitbraak op de resultaten nog wel enige tijd kan voortduren.

De euro was 1,1837 dollar waard, tegen 1,1909 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 42,49 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 45,01 dollar per vat.