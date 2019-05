Kooivechter splijt whiskymarkt open

Elliott heeft wereldwijd de naam confrontaties met bedrijven waarin het belegt, zoals recent AkzoNobel en Unilever, niet uit de weg te gaan.

Conor McGregor stapt met zijn lokale Ierse whiskey op zere tenen van Paul Singers Elliott Management die via destilleerderij Pernod-Ricard een positie van $1,1 miljard in de Noord-Amerikaanse markt van Jameson-whisky bezit.

"Dit is nog maar het begin"

Vechter Conor McGregor, afgelopen jaar dominant in de MMA UFC-competie en momenteel de op drie na best betaalde atleet wereldwijd dankzij zijn finales voor een miljoenenpubliek, noemt de belegging in zijn eigen Ierse whiskey „nog maar het begin”, aldus de dertigjarige tegenover de New York Post.

Eind vorig jaar kwam de Ier met zijn Proper No. Twelve op de markt, vernoemd naar zijn oude woonbuurt in Dublin. De verkopen, waarbij het bedrijf appelleert aan zijn stoere Ierse achtergrond, zijn in korte tijd enorm gestegen.

Jameson heeft echter nog altijd een marktaandeel van 70% in de hele whiskymarkt. McGregors bedrijf denkt met extra marketing en de kooivechter als boegbeeld dit jaar de nummers twee en drie in de markt van Ierse whiskey - met de extra e - te kunnen hebben geveld.

