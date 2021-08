Bankbelegger krijgt straks eindelijk zijn geld

Premium Financieel

Klanten Rabobank met woekerrente op kredieten krijgen geld terug

Rabobank gaat uit eigen beweging consumenten aan wie jarenlang te hoge rentes op kredieten in rekening is gebracht compenseren. Het gaat volgens de bank om ongeveer 150.000 klanten, die een paar honderd tot in enkele gevallen duizenden euro’s terugkrijgen.