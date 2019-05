Analyse: Euronext vecht tegen oude Noorse elite

Euronext topman Stephane Boujnah heeft een missie: De onverwacht snel gevulde oorlogskas van het voormalige lelijke eendje Euronext aanwenden om te groeien.

De eerste paar overnames gingen prima, maar het bod van ruim €700 miljoen op ’Oslo’ vergt het uiterste van Boujnah en zijn president-commissaris Dick Sluimers.

In Oslo is al langer ruzie tussen de twee grootste aandeelhouders en de rest. Euronext kreeg van de ontevreden aandeelhouders rond kerst 45% van de stukken aangeboden toen het een veiling won die onder een geheimhouding plaatsvond.

Niet meedoen had betekend dat de buit in handen van een ander was gevallen. Wel meedoen betekende ineens iets uit te leggen hebben aan het compleet verraste bestuur van de beurs van Oslo.

Behoudende bolwerken

Dat laatste lukt nog niet. Zeker niet nu het Amerikaanse en bevriende Nasdaq met een tegenbod kwam, dat in Oslo de voorkeur krijgt van het lokale beursbestuur en twee grootaandeelhouders, die tevens ’s lands grootste financiële instellingen zijn: 20% zit bij DNB (Den Norske Bank, een soort Postbank) en 10% bij Kommunal Landspensjonkassen (KLP), dat pensioenen van ambtenaren belegt.

Beide zijn behoudende bolwerken die diep in de sociaaldemocratische Noorse samenleving geworteld zitten. Sinds 2013 wordt het land echter door liberalen, conservatieven en populisten geregeerd.

KLP en DNB vragen de Noorse minister van Financiën nu de regels tijdens het spel veranderen door voor een goedgekeurde overname twee derde van de aandelen te verlangen. Op 14 mei volgt duidelijkheid.

Op 16 mei volgt een tweede test. Dan mogen de aandeelhouders van Euronext stemmen over de vraag of ze het bod steunen. Nemen ze genoegen met een belang van inmiddels 53,1%? Ook als de Noren de regels veranderen?

Of hebben ze dan toch liever dat de oorlogskas als extra dividend wordt uitbetaald?