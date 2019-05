Projectontwikkelaars worden sokkenverkopers

Vlnr. Harold Pieters, Mark Mangelmans en Bas Groothelm zijn van de bouw in de sokken gestapt. Ⓒ FOTO Friso Keuris/De Beeldunie

Toen ze hun bedrijf Meacasa goed hadden neergezet, begon het te kriebelen bij Harold Pieters, Mark Mangelmans en Bas Groothelm. Dus begonnen ze naast hun bedrijf voor duurzame projectontwikkeling nóg een gezamenlijke onderneming; sinds vorig jaar begeven ze zich niet alleen maar in de bouw- maar ook in de modewereld met hun sokkenmerk Sock My Feet.