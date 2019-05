’Amerikaanse importarieven vrijdag omhoog’

Dat melden Amerikaanse media. Volgens minister van Financiën Mnuchin komen die adviezen nadat China afgelopen weekend is teruggekomen op bepaalde toezeggingen die het land eerder in het proces had gedaan.

Afgelopen vrijdag toonde Trump zich nog optimistisch over de voortgang van de gesprekken en de kansen op een spoedig akkoord. Zondag twitterde de president echter dat het niet snel genoeg ging, en hij daarom importtarieven zou verhogen.

Die boodschap stuurde de aandelenkoersen en olieprijzen op de beurzen maandag aanvankelijk met procenten te gelijk naar beneden, om later weer te herstellen toen in de markt werd getwijfeld of Trump dit echt wel zou doen.

De komst van een Chinese delegatie later deze week om verder te praten, gaat vooralsnog gewoon door en verwacht wordt dat de vice-premier Liu daar bij zal zijn.