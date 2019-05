DSM verhoogt winstverwachting

Eerder was DSM wat voorzichtiger met zijn prognose voor het resultaat. De aangepaste ebitda bedroeg in het eerste kwartaal 424 miljoen euro, een stijging van 14 procent exclusief de vitamineboost. De omzet was bijna 2,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat viel hoger uit dan verwacht. Analisten rekenden in doorsnee op 397 miljoen euro.

