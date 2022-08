Premium Financieel

Vopak: oorlog in Oekraïne treft productie tankopslag ’beperkt’

Tankopslagbedrijf Vopak heeft ’beperkt’ last van de oorlog in Oekraïne en de restricties opgelegd aan Russische olie- en gasbedrijven. Wel is er prijsdruk die de nettowinst raakt. Vopak troeft met zijn kwartaalresultaten wel de marktverwachtingen af.