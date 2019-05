Zwakte op automarkt achtervolgt Kendrion

Kendrion zette een omzet in de boeken van 108,3 miljoen euro. Dat resultaat betekende een daling van 10 procent op jaarbasis. De winst daalde met 41 procent tot 4,3 miljoen euro. Per 1 september vorig jaar kregen autofabrikanten in Europa te maken met verplichte nieuwe emissietesten (WLTP) en dat zette een rem op hun verkopen. Dit effect werkte direct door op de resultaten van de autotak van Kendrion. Daar daalde de omzet met 13 procent. Ook bij de industriële tak was sprake van een zwakker resultaat.

Topman Joep van Beurden sprak van een moeilijk kwartaal, waarbij de mindere prestaties in de autosector als verwacht doorwerkten op de resultaten. Evengoed blijft hij positief over de kansen die er liggen op het gebied van elektrisch en autonoom rijden.

Verbeteringen

Kendrion heeft de voorbije jaren werk gemaakt van het verbeteren van werkprocessen. Eerder ingrepen leveren het bedrijf structureel 20 miljoen aan kostenbesparingen op. Daarnaast heeft het bedrijf investeringen opgevoerd. Naast de autodivisie steekt Kendrion ook geld in robotica en groeimarkt China. In het Aziatische land wist Kendrion de omzet met ruim 20 procent op te voeren.

Op de korte termijn rekent Kendrion op aanhoudende ,,zwakkere" marktomstandigheden bij automotive en industrie. In China rekent het bedrijf op een forse verbetering van de prestaties. Over de middellange termijn is Kendrion wat positiever gestemd. Het bedrijf houdt ook vast aan eerder gestelde doelen van rendement op investeringen van minstens 20 procent en een marge op het bedrijfsresultaat van meer dan 15 procent tegen 2023.