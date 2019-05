DSM verhoogt zijn winstverwachting

DSM was na het recordjaar 2018 juist iets voorzichtiger in zijn groeiverwachting, omdat het Heerlense concern volop profiteerde van een brand bij een fabriek van BASF waar vitaminepillen worden geproduceerd. Daardoor kreeg de vitamineproductie en -verkoop bij DSM juist een enorme boost.

"Duurzame sterke prestaties"

DSM laat iedere keer weer zien dat het ver boven verwachting presteert. Met de duurzame weg van topman Feike Sijbesma doet het chemiebedrijf het beter dan zijn concurrenten. @gertvanharskamp

Overigens heeft DSM in het eerste kwartaal nog steeds voordeel ondervonden dat de vitamineproductie bij zijn concurrent uit het Zwitserse Basel lange tijd stil heeft gelegen. De aangepaste ebitda, dus zonder dat voordeel, kwam in de eerste drie maanden uit op €424 miljoen. Dat is veel meer dan het bedrijfsresultaat van €397 waarop analisten rekenden en een stijging van 14% ten opzichte van het aangepaste bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal van 2018.

DSM gaat nu uit van een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat van een hoog enkelcijferig percentage, normaliter 7% tot en met 9%. Begin dit jaar was die groeiverwachting enkele procentpunten lager. Topman Feike Sijbesma bevestigd het vertrouwen in de strategie van DSM en gaat ervan uit dat het concern harder zal groeien dan de markt waarin het opereert.