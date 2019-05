Sligro neemt moederbedrijf De Kweker over

Dat werd dinsdag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details. De Kweker is met een zelfbedieningsgroothandel gevestigd op het Food Center Amsterdam en richt zich vooral op de restauratieve horeca in de stadsregio Amsterdam. Bezorging naar klanten vindt deels plaats vanaf het Food Center Amsterdam en deels vanuit twee daarvoor ingerichte bezorgservicegroothandels in Amsterdam. Die zullen worden samengevoegd met de bestaande bezorgactiviteiten van Sligro in Amsterdam.

De Kweker behaalde vorig jaar, met een combinatie van zelfbediening en bezorging, een omzet van 131 miljoen euro. Sligro wil de activiteiten van Vroegop AGF afstoten of ontmantelen en gaat dat verder uitwerken. De transacties worden waarschijnlijk binnen enkele maanden geformaliseerd.