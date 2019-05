'Damrak in teken van handel en resultaten'

Speciaalchemieconcern DSM verhoogde zijn verwachting voor de winstgevendheid in heel 2019, na een naar eigen zeggen goede start van het jaar. DSM rekent nu op een stijging van het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) exclusief de vitamineboost, met een hoog enkelcijferig percentage, ofwel met 7 tot 9 procent.

PostNL wordt meer en meer een bedrijf dat online bestelde pakketjes aflevert en behaalde in het eerste kwartaal meer dan de helft van de omzet uit e-commerce. De totale kwartaalomzet nam toe, maar de operationele winst zakte wel. Het postbedrijf houdt dinsdag een beleggersdag om investeerders bij te praten over de strategie.

Kendrion

Ook Kendrion opende de boeken. De leverancier van elektromagnetische componenten boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst. Tegenvallende verkoopcijfers bij autofabrikanten blijven de resultaten van het bedrijf achtervolgen. Topman Joep van Beurden sprak van een moeilijk kwartaal.

Euronext heeft de aanmeldingsperiode van zijn bod op het Noorse Oslo Børs opnieuw verlengd, deze keer tot en met 31 mei. De uitbater van onder meer de beurs in Amsterdam liet verder weten dat de overige voorwaarden van het bod ongewijzigd blijven.

AB InBev

In Brussel kwam AB InBev met cijfers. De bierbrouwer heeft afgelopen kwartaal meer bier aan de man gebracht. Het concern deed goede zaken met zijn wereldwijde merken Budweiser, Stella Artois en Corona en profiteerde van groei op belangrijke markten als Brazilië, China, de VS, Colombia en Nigeria. Ook in Europa deed de onderneming het goed.

De Europese beurzen sloten maandag met verlies. De AEX-index daalde 0,9 procent tot 563,75 punten en de MidKap leverde 1,3 procent in tot 799,07 punten. Frankfurt en Parijs raakten tot 1,2 procent kwijt. Londen bleef dicht vanwege een vrije dag. Wall Street wist de zware verliezen van eerder op de dag grotendeels weg te poetsen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 26.438,48 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq verloren 0,5 procent.

De euro was 1,1214 dollar waard tegenover 1,1196 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 62,37 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 71,20 dollar per vat.