Duitse fabrieksorders tonen enig herstel

De orders gingen op maandbasis met 0,6 procent omhoog. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de orderontvangst met 1,4 procent zou toenemen. In februari was er nog sprake van een daling van de orders met een bijgestelde 4 procent.

Op jaarbasis gingen de Duitse fabrieksorders in maart met 6 procent omlaag, na een afname met een herziene 8,1 procent een maand eerder.