Hunter Douglas voelt wisselkoersen

De totale opbrengsten over de eerste drie maanden van 2019 bedroegen 783,6 miljoen dollar, een daling van 4,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het volume verkochte producten groeide vrijwel in alle markten, behalve in Azië. Daarbij boekte Hunter Douglas een hogere winst. Onder de streep bleef 34,5 miljoen dollar over, tegenover 33,1 miljoen dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar.

