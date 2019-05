Vicepremier China naar VS om handelsoverleg

Eerder waren er berichten dat het bezoek van Liu aan de VS op losse schroeven zou staan, omdat president Donald Trump nieuwe importheffingen heeft ingesteld. Washington verhoogt vrijdag de importtarieven op sommige producten uit China naar 25 procent. Ook worden er meer artikelen aan de lijst toegevoegd.

Daarmee wil Trump de druk op China in de slepende handelsoorlog verhogen. Een door Trump eerder aangekondigde verhoging van de tarieven, die in maart zou ingaan, werd opgeschort op basis van onderhandelingen tussen beide landen in februari.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire deed dinsdag een oproep aan de VS en China om de handelsspanningen niet te laten escaleren. Volgens hem is een oplaaiende handelsoorlog de grootste bedreiging voor de wereldwijde economische groei.