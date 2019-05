Beurs: AEX glijdt weg over olie

Vlak voor de lunch staat de AEX-index 0,1% lager op 563,1 punten. De Midkap-index duikelt 0,3%, en eindigt de ochtend op 796,7 punten. Elders in Europa gaat het nog harder omlaag: de Duitse DAX gaat 0,3% omlaag, in Frankrijk staat de CAC-40 rond lunchtijd 0,5% lager. De Londense FTSE100, gisteren dicht vanwege een vrije dag, klapt 0,7% in elkaar.

Klappen

De Amerikaanse beurzen, gisteren aan het eind van de handel licht in het rood, lijken de weg omlaag vanmiddag te gaan vervolgen. In Azië was het beeld vanochtend verdeeld. De meeste beurzen herstelden enigszins van de klappen op maandag. De Japanse Nikkei sloot 1,5% lager na een tiendaagse vakantieperiode vanwege de kroning van de nieuwe keizer.

En toch is het geen negatieve beursdag, zegt Chris Jongbloed, handelaar bij Saxo Bank. „Donderdag en vrijdag zijn er handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. De verwachting is nog steeds wel dat, ondanks de dreigende tweets van Trump van zondag, er dan richting een akkoord gewerkt gaat worden.”

Escalatie

Na de tweets van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij de importtarieven op Chinese producten wil verhogen omdat de Chinezen in zijn ogen te weinig voortgang maken in de onderhandelingen, staat het handelsconflict weer in de schijnwerpers. China voorkwam een verdere escalatie met de aankondiging dat zijn vicepremier Liu He donderdag naar de VS afreist.

De tweets van Trump, die maandagochtend zo’n 1200 miljard aan beurswaarde kostten, worden op de beursvloer met argusogen in de gaten gehouden, bevestigt Jongbloed. „En hij doet dat toch tamelijk briljant: donderdag en vrijdag zijn die gesprekken, en hij zet er met twee tweets flink druk op.”

Olie

Wat de Saxo-handelaar verbaast, is dat de olieprijs verder zakt, ondanks dreigende manoeuvres in de Straat van Hormuz bij Iran. Normaal gesproken zou de olieprijs daardoor oplopen, maar de prijs van een vat Brent staat juist 0,4% lager. „Misschien zijn er wat contracten afgelopen, of heeft Trump genoeg afgedongen bij oliekartel Opec en Saoedi-Arabië”

En als de olieprijs daalt, dan daalt het aandeel Shell (-1,5%), en dat zwaargewicht trekt op zijn beurt de hele AEX naar beneden. „Zo eenvoudig is het.” Ook Vopak (-1,4%) en ArcelorMittal (-2%) doen de hoofdgraadmeter geen goed. Dat zwaargewicht Unilever 0,6% wint, is dan een te kleine pleister voor die wond.

Bekijk ook: Staalindustrie Europa verder onder druk

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blinkt DSM met een plus van 5% uit. Het speciaalchemiebedrijf publiceerde meevallende kwartaalcijfers en verhoogde zijn verwachting voor de jaarwinst. Analisten van KBC verhoogden prompt hun koersdoel voor het fonds van €100 naar €110.

Betalingsverwerker Adyen herstelt na enkele zwakke beursdagen 1,1%.

Midkapper PostNL daalt 5,9%, na de publicatie van tegenvallende resultaten over het eerste kwartaal. „Oude koek, die komen niet meer aan de top”, aldus Jongbloed. Staalproducent Aperam zakt 3,3%.

ASMI gaat met een plus van 1,9% aan kop. NIBC heeft het koersdoel voor de toeleverancier aan de chipsector verhoogd onder handhaving van het koopadvies.

SBM Offshore wint een bescheiden 0,4% na een adviesverhoging naar ’kopen’ door de Britse bank Barclays.

Smallcap Kendrion zakt 2,7%. De leverancier van elektromagnetische componenten meldde een stevige winstdaling in het eerste kwartaal.

Sligro stijgt 1,7%, in reactie op de aangekondigde overname van het moederbedrijf van De Kweker.

Raambekleder Hunter Douglas levert op de lokale markt 0,6% in, na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers.

