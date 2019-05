Beurs: Winst AEX loopt sterk terug

Om elf uur stond de AEX 0,1% hoger op 564,2 punten, na maandag 0,9% te hebben ingeleverd. De AMX schommelde rond het slot op maandag van 799 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters verloren terrein. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten 0,1% respectievelijk 0,3%.

In Azië was het beeld vanochtend verdeeld. De meeste beurzen herstelden enigszins van de klappen op maandag. De Japanse Nikkei sloot 1,5% lager na een tiendaagse vakantieperiode vanwege de kroning van de nieuwe keizer.

Maandagavond drongen de Amerikaanse beurzen aanvankelijke verliezen van meer dan 1,5% terug tot 0,3-0,5% lagere slotstanden. De indexfutures wezen wel op een 0,3-0,5% lager opening van de indices om half vier vanmiddag.

Na de tweets van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij de importtarieven op Chinese producten wil verhogen omdat de Chinezen in zijn ogen te weinig voortgang maken in de onderhandelingen, staat het handelsconflict weer in de schijnwerpers. China voorkwam een verdere escalatie met de aankondiging dat zijn vicepremier Liu He donderdag naar de VS afreist.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk DSM met een plus van 5,2% uit. Het speciaalchemiebedrijf publiceerde meevallende kwartaalcijfers en verhoogde zijn verwachting voor de jaarwinst.

Betalingsverwerker Adyen was na enkele zwakke beursdagen 1,2% in herstel.

Voedingsmiddelenproducent Unilever, een zwaargewicht in de AEX, klom 0,7%.

Staalproducent ArcelorMittal stond met een min van 1,8% onderaan. Het staalbedrijf meldde begin deze week de productie in Europa flink terug te schroeven.

Aegon verloor 1,5%. Zwaargewicht Shell leverde 1% in.

Midkapper PostNL daalde 5,7%, na de publicatie van tegenvallende resultaten over het eerste kwartaal. Staalproducent Aperam zakte 3,2%.

ASMI ging met een plus van 1,7% aan kop. NIBC heeft het koersdoel voor de toeleverancier aan de chipsector verhoogd onder handhaving van het koopadvies.

SBM Offshore won een bescheiden 0,1% na een adviesverhoging naar ’kopen’ door de Britse bank Barclays.

Smallcap Kendrion zakte 2,7%. De leverancier van elektromagnetische componenten meldde een stevige winstdaling in het eerste kwartaal.

Sligro steeg 1,2%, in reactie op de aangekondigde overname van het moederbedrijf van De Kweker.

Raambekleder Hunter Douglas leverde op de lokale markt 0,6% in, na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers.

