China en Amerika geven beurzen de bibbers

De beurzen in New York zijn 0,7% lager geopend, en dat heeft zijn weerslag hier. Tegen vier uur staat de AEX-index 0,8% lager op 559,5 punten. De Midkap-index duikelt 1,1%, en staat op 790,3 punten. Elders in Europa gaat het ook hard omlaag: de Duitse DAX daalt 0,8%, in Frankrijk staat de CAC-40 na de dalingen in de VS 1% lager. De Londense FTSE100, gisteren dicht vanwege een vrije dag, klapt 1,1% in elkaar.

Handel

Twee zaken bepalen het sentiment op de beurs. Ten eerste de handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten. Donderdag komen er nieuwe gesprekken in Washington, maar de door Donald Trump getwitterde dreiging van nieuwe importtarieven hangt nog altijd in de lucht. „De verwachting is dat die nieuwe tarieven er helemaal niet komen, of maar heel kort”, zegt Saxo-handelaar Chris Jongbloed. Maar zelfs die verwachting is genoeg voor twee dagen koersval op rij.

Gisteren ging er 1200 miljard aan beurswaarde verloren door Trumps tweets. „Het verbaast me wel hoe weinig negatief de beurzen hebben gereageerd”, zegt macro-econoom Joost van Leenders van vermogensbeheerder Kempen niettemin. „Als er nu een akkoord komt, dan zal er ook opluchting zijn. Maar komt er geen akkoord, dan is de klap nog veel harder.”

Olie

En dan is er ook nog een dalende olieprijs. Van Leenders: „Je ziet de economische verwachtingen lager worden, handelaren vragen zich af hoe hard de Chinese economie nog gestimuleerd gaat worden. Daarom wordt er volgens mij geanticipeerd op een lagere vraag naar olie.”

Een vat Brent staat op €70,27, een daling van 0,8% ten opzichte van gisteren. Die daling van de olieprijs dut de koers van Shell 2,7% in het rood, en dat zwaargewicht trekt de hele AEX in het rood. Jongbloed: „Zo eenvoudig is het soms.” De AEX-index wordt ook omlaag getrokken door Vopak (-1,4%) en ArcelorMittal (-2,8%). Zwaargewicht Unilever stond lang in de plus, maar laat nu ook 0,1% liggen. Verzekeraar Aegon sluit de rij met -3,3%.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blinkt DSM met een plus van 5,1% uit. Het speciaalchemiebedrijf publiceerde meevallende kwartaalcijfers en verhoogde zijn verwachting voor de jaarwinst. Analisten van KBC stelden prompt hun koersdoel voor het fonds bij van €100 naar €110. Betalingsverwerker Adyen herstelt na enkele zwakke beursdagen 1,1%.

Oude koek

In de Midkap-index bloedt PostNL na de publicatie van tegenvallende resultaten over het eerste kwartaal. Beleggers halen 7,1% van het aandeel af. „Oude koek, die komen niet meer aan de top”, aldus Jongbloed. Staalproducent Aperam zakt 3,9%. WDP gaat in de met een plus van 0,8% aan kop.

Smallcap Kendrion zakt 5,1%. De leverancier van elektromagnetische componenten meldde een stevige winstdaling in het eerste kwartaal. Sligro stijgt 1,9%, in reactie op de aangekondigde overname van het moederbedrijf van De Kweker.

