'De Kweker interessant voor Sligro'

De aankoop voegt in Nederland 6,2 procent aan de omzet toe, en voor de groep als geheel is de omzetbijdrage 5,5 procent. De analisten merken daarbij op dat door De Kweker in te voegen in Sligro makkelijk synergievoordelen te behalen zijn. Dat zal in de loop van de tijd leiden tot verbeterde marges. De transportactiviteiten die Sligro in handen krijgt door de deal met De Kweker-moeder Exploitatiemaatschappij Wheere zijn een mooie toevoeging in een tijd van groeiende logistieke kosten.

De deal is volgens KBC in lijn met de strategie van Sligro en zal waarschijnlijk makkelijk verwerkt kunnen worden. De kenners hanteren een accumulate-advies op het aandeel met een koersdoel van 37,50 euro. Ze merken verder op uit te kijken naar de Capital Markets Day van de onderneming op 15 mei, met een strategie-update.

ING

ING noemt de aankoop positief. De kenners wijzen daarbij specifiek op het vergroten van het marktaandeel van Sligro op de Nederlandse foodservicemarkt. Dat aandeel gaat met ongeveer 1,5 procent omhoog tot circa 26,5 procent. ING hanteert een hold-advies op het aandeel met een koersdoel van 38 euro.

Het aandeel Sligro stond dinsdag omstreeks 09.30 uur 1,7 procent hoger op 32,70 euro.