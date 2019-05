'PostNL in lijn met verwachtingen'

Amsterdam - PostNL presteerde in het eerste kwartaal min of meer in lijn met de verwachtingen. Analisten van ING en KBC Securities halen verder een aantal bemoedigende punten uit de beleggersdagpresentaties van het bezorgbedrijf. Hun advies aan beleggers blijft mede daarom staan op buy, met koersdoelen van respectievelijk 4 en 4,50 euro.