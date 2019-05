’Miljarden weg door fraude met btw’

De fraude zit in de haarvaten van de EU. Door politieke onwil en desinteresse om samen te werken, is deze megafraude moeilijk uit te bannen, aldus FTM. ,,Het geld van de belastingbetaler gaat verloren, dit bedrog is moreel en ethisch onacceptabel'', oordeelt de verantwoordelijke eurocommissaris Pierre Moscovici in een interview met ZDF, een van de andere deelnemers in het onderzoeksproject. De Europese Commissie komt nu met een systeem om de btw-fraude tegen te gaan, waarbij landen voor elkaar btw gaan heffen en afdragen. Onder experts heerst grote twijfel of dit zal werken.

Bij het onderzoeksproject verenigden 63 journalisten van 35 media, waaronder FTM, uit alle 28 EU-landen plus Zwitserland en Noorwegen zich onder de noemer #GrandTheftEurope om de btw-carrouselfraude in kaart te brengen. Het onderzoeksproject is opgezet en gecoördineerd door het Duitse non-profitonderzoekscollectief CORRECTIV.