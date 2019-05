Meeste huiseigenaren rekenen op dikke winst

In de groep die op winst rekent, bedraagt de gemiddelde verwachte overwaarde €128.000. De overwaarde kan deels te gelde worden gemaakt zonder het huis te verkopen, maar daar zijn Nederlandse woningeigenaren vooralsnog terughoudend in, blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek. Amper 7% heeft ooit iets met de overwaarde gedaan of is dat van plan.

ABN-econoom Philip Bokeloh: „Vier op de tien huiseigenaren denken dat ze hun woning nu zouden kunnen verkopen met een winst van minstens €50.000. Zeker in de drie grootste steden en hun randgemeenten verwacht men grote winsten. Een kwart van de woningeigenaren in die steden denkt aan een winst tussen €100.000 en €200.000. Hun huizen zijn door het beperkte woningaanbod het sterkst in waarde gestegen. In de noordelijke en oostelijke provincies is de druk op de woningmarkt minder. In deze regio’s verwachten eigenaren relatief de laagste winst.”

Vooral eigenaren boven de 50 jaar hebben de waarde van hun woning fors zien stijgen. Van deze groep denkt 22% dat het huis nu tussen de €100.000 en €200.000 meer waard is geworden. Van de pensioengerechtigden denkt zelfs 14% dat het gaat om een bedrag tussen €200.000 tot €300.000.”