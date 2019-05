’Blockchain in bedrijven bloedt dood’

Dat concludeert marktonderzoeker Gartner na een rondgang onder bedrijven wereldwijd. Binnen vijf jaar krijgen initiatieven die draaien op blockchain last van ’blockchain vermoeidheid’, omdat te weinig ondernemingen en particlieren er gebruik van zullen maken.

Blockchain werd ontwikkeld om veilig digitale informatie uit te wisselen tussen partijen die elkaar niet goed kenden. De techniek leverde vernieuwingen op, waaronder cryptomunten zoals bitcoin en ripple.

Pizza via blockchain

Er zijn opvallende voorbeelden, zoals Domino’s Pizza dat in Singapore afrekent via blockchain. De Nederlandsche Bank experimenteert eveneens en grote oliebedrijven leggen transacties vast.

Maar zelfs op dit moment beschouwt veruit de meerderheid van de mensen die al met de technologie werkt blockchain niet als erg relevant voor hun toekomstige bedrijfsmodel. Nog geen vijfde ziet er een praktische toekomst in.

In het economisch gebruik ontbreekt het enthousiasme dat er onder ’techies’ in de cryptomuntenwereld wel is, aldus Gartner.

Investeringen zijn daarbij ook een graadmeter: net 9% van de bedrijven zegt er momenteel geld in te steken.

"De meeste blockchain-projecten zijn pilots gebleven"

„De meeste blockchain-projecten zijn pilots gebleven door een combinatie van technologische onvolwassenheid, gebrek aan normen, een te ambitieuze omvang en het misverstand over hoe blockchain de toeleveranciers zou kunnen helpen”, aldus onderzoeker Alex Pradhan van Gartner.

Ook helpt het niet dat bedrijven geen standaard softwareoplossing kunnen kopen.

„Zonder een levendige markt met commerciële blockchain-applicaties, weten de meeste bedrijven niet hoe ze oplossingen moeten beoordelen en vergelijken. Ook omdat de markt zich snel ontwikkelt”, aldus Pradhan.

